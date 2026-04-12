日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」の公式ホームページが11日、「手越祐也約6年ぶりに『イッテQ!』スタジオ登場!お祭り企画が新章突入へ」として手越が4月12日放送回で約6年ぶりに復帰することを伝えた。 【写真】6年ぶりのツーショットにファン大歓迎「おかえり手越くん!!」 公式インスタグラムでも「6年ぶりに、スタジオにあの男が帰ってきたイッテQメンバーの変わらない掛け合いを先出し