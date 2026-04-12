いろいろなワイヤレスイヤホンがある中で、Ankerの「Soundcore Sleep A30」は世界初の適応型ノイズキャンセリングを搭載した「睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン」だとのことなので、実際に着用して寝てみました。Soundcore Sleep A30 | 完全ワイヤレスイヤホンの製品情報 | Anker Japan 公式オンラインストアhttps://www.ankerjapan.com/products/d1301・目次◆1：充電ケース＆本体外観◆2：ペアリング＆soundcoreアプリのインス