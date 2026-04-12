◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。第４試合終了後に元プロレスリング・ノアに所属し覆面レスラー「ＫＵＲＡＭＡ」としてメキシコでファイトしていた練習生の矢野安崇がリングに上がり５・１７大田区総合体育館大会で再デビューすることを発表した。マイクを