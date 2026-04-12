西武園競輪の開設76周年記念G3「第1回平原康多カップ」の決勝戦が行われ、吉田拓矢（30＝茨城・107期）が真杉匠を差し切って優勝。今年2月の静岡記念以来、9回目のG3制覇を飾った。レースは吉田がスタートを決めて真杉―吉田―金子―皿屋―浅井―黒沢―宿口―古性―佐々木で周回。赤板で皿屋―浅井が先に斬り、その上を黒沢―宿口―古性。打鐘で佐々木が内に行くと、真杉も踏み込み3車で出切る。車間を空けて援護した吉田がゴ