柴犬さんのジワジワくる姿がSNSで大きな反響を集めています。偶然が重なっただけなのに、なぜこんなにも面白いのか…！？思わずツッコミたくなる光景は20.8万回再生を突破し「容疑者イッヌｗｗ」「なぜそこに(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を連れてドライブ→買い物のため車を離れたら、運転席にいて…ジワジワくる『まさかの光景』】 運転席のドアを開けると…！？ TikTokアカウント「