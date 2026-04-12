NASA「皆がいつも尋ねるので…」アメリカ航空宇宙局（NASA）の公式Xは2026年4月4日、宇宙船のトイレがどのようになっているかを解説しました。【動画】あ、輝いてる〜！ これが、宇宙船から排出されるブツです！NASAは「皆がいつも尋ねるので…」と、アルテミスII計画で月の裏側を飛行した宇宙船「オリオン」の船内動画を投稿。その動画では、船外が見える窓からキラキラと光る物質をオリオンが通り過ぎていました。この映像