◆パ・リーグソフトバンク１１―７日本ハム（１２日・エスコン）日本ハムは１２日、ソフトバンク戦（エスコン）に敗れ開幕から同カード５連敗。勝率５割に逆戻りとなった。「６番・左翼」でスタメン出場した野村佑希内野手（２５）は、３回に一時同点の右中間適時二塁打を放つと、９回には左越え４号２ラン。２安打３打点と起用に応えた。内角１５７キロを完璧にすくい上げた。９回無死二塁、ソフトバンク・尾形の真っすぐを