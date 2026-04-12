モデルで女優の朝比奈彩（32）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。花粉症対策のために、ぬか漬けを始めるか迷っていることを明かした。メークをしながら雑談する動画を公開。冒頭から「花粉症で肌荒れがひどい」と悩みを打ち明けた。友人がぬか漬けなど腸活をして、花粉症の症状が出なかったことを紹介。「ぬか漬けって1日1回混ぜないといいぬかができないわけよ。今子供も子育ててるし、ぬか床を育てることって無