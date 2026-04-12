◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」開幕戦（１２日、後楽園ホール）全日本プロレスは１２日、後楽園ホールで春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」開幕戦を行った。第３試合のＢブロック公式戦でサイラスの欠場で緊急出場が決まった青柳優馬が関本大介と対戦した。２０２２年大会以来、４年ぶりの優勝を目指す青柳優。１６年大会以来、１０年ぶりの制覇に挑む関本。共に２度目のＶをか