◆関東大学サッカーリーグ２部▽第２節城西大３―２流通経大（１２日・ＪＯＳＡＩＳＰＯＲＴＳＦＩＥＬＤ）違法薬物問題による無期限活動停止措置を解除され、再出発を果たした流通経大は、城西大との初戦に２―３で敗れた。流通経大は３月上旬、同大学のサッカー部員５人による違法薬物使用の疑いがあったとして、茨城県警による家宅捜索を受けたことを発表。そこから無期限の活動停止となり、同２７日には関東大学サ