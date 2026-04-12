巨人・井上温大投手（２４）は１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に先発。６回１１０球を投げて８安打２失点と粘投も、打線が振るわずチームは０―２で今カードを負け越しとした。初回、２回は得点圏にランナーを出しながらも要所を締めて切り抜けたが、３回一死二、三塁からオスナの一ゴロ間に先制を許した。さらに０―１で迎えた５回にはサンタナへの四球と、古賀の二塁打から二死二、三塁のピンチに。岩田の痛烈な当たりは