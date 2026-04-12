ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が１２日、左肩甲骨の亀裂骨折の診断を受けた上で今後も一軍に帯同することになった。前日の日本ハム戦（エスコン）で死球を受けて途中交代。この日、受診した病院で骨折と正式に判明したが、小久保監督は「『プレーはする』って言っているので、抹消はせずに明後日の試合も（帯同する）。バットが振れるなら、試合で使う」と語った。今宮はこの日もベンチ入り。試合後「問題ないと思う。