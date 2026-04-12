カーリング女子の吉田知那美（３４）が、主将として多国籍チームをけん引している。先月にロコ・ソラーレ（ＬＳ）を退団した吉田は、カーリング界初となるプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将に就任。日本時間７日に開幕したロックリーグでは、プレーオフ進出を決めた。同１２日には自身のインスタグラムを更新し「男女混合ミックス試合、２試合のうち１試合勝って、総得点で予選３位でプレイオフ進出しました（６チ