巨人が１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に０―２で敗れ連敗。あわや完全試合の２安打零封負けを橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が振り返った。なすすべなく敗れた。この日の相手先発は高梨。前日は１点の僅差で負けたことから、打線は１番・門脇、２番・中山と新オーダーに組み替えて臨んだが、結果的には振るわず…。７回一死から中山がチーム初安打を放つまで完全投球を許す屈辱の内容。２点を追う８回に坂本の四球