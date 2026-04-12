【漫画】本編を読む『親友は、私の名前で不倫中』（エェコ/KADOKAWA）は、信じていた親友に裏切られるという衝撃の場面から始まる。主人公の正子は、彼氏いない歴＝年齢の女性。ある日帰宅すると、自宅の前で見知らぬ女性にいきなり「あなたが不倫している男の妻よ！」怒鳴りつけられる。身に覚えのない正子は困惑するが、相手が証拠として見せてきた写真には、自分と、親友・キヨの彼氏が親密そうに写っていた。だがその写真は