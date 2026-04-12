北京・玉淵潭公園の売店でオリジナルグッズを選ぶ人。（北京＝新華社記者／楊淑君）【新華社北京4月12日】中国の伝統祝日・清明節前後の北京市の玉淵潭公園。見頃を迎えた桜の木の周りでは若者たちが丸々とした小鳥をモチーフにした冷蔵庫用マグネットを手に持ち、写真を撮っていた。白い体に黒い目、長い尾を持つ愛らしい小鳥の名は「桜小北（インシャオベイ）」といい、玉淵潭の今年の桜シーズンで一番の人気キャラクターと