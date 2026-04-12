ボートレース平和島の4日間シリーズは13日に優勝戦メンバーが決まる予選最終日を迎える。優勝戦進出勝負駆けの面々の中で注目の存在は得点率7.67で9位につける鳥居塚孝博（51＝群馬）だ。初日前半5号艇の3Rは6着に終わった鳥居塚。それでも1号艇の初日後半9Rはインから押し切って軌道修正に成功した。2日目は9R3号艇で登場。3コースからスタートは岡本翔太郎と並ぶコンマ10の3番手タイ。スリットはほぼ横一線となったが、1マー