日本人同士の泥沼抗争はどんな結末を迎えるのか。そして“祭典”での日本人対決は実現するのか。懐かしい写真とともに返されたアンサーと次なる展開にますます注目が集まっている。【画像】3人で笑顔の写真も…日本人美女トリオの貴重写真WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが日本時間7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に放送されたWWE「RAW」にて、抗争中の同胞アスカがイヨに向けた“最後通牒”に対するアンサーを