個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、4月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。桐谷さんが厳選！4月の優待銘柄3選桐谷さん：4月はまず、明豊エンタープライズ＜8927＞がいいと思います。株価は449円（収録時）で、配当が2.9％あります。1000株必要ですが、50万円以下で株主になれ