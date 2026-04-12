元AKB48でタレントの高橋みなみさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。35歳の誕生日会の様子を公開しました。【写真】高橋みなみ、超豪華な35歳誕生日会！「まぐろケーキに溺れそう」高橋さんは「今年も夫と友人たちが誕生日会を開催してくれました 幸せー！！」とつづり、2枚の写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY 35」とバルーンで飾り付けされた室内で、白い肩出しトップスにまとめ髪姿の高橋さんのバースデーショットやまぐろ