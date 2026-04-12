春の関東高校野球県予選は１２日、県内２球場で１回戦４試合が行われました。 高崎城南球場の第１試合は、大泉と樹徳の東毛対決。樹徳は毎回得点で大泉を突き放しました。１３対１、５回コールド勝ちです。 第２試合は市立前橋と館林の公立校同士の対戦。両チームノーヒットで迎えた４回裏、館林が均衡を破ると、その後、着々と得点を重ね５対１で市立前橋を退けました。 オリエン