小学生を対象にしたフットサル大会が前橋市で開かれ、群馬や千葉など関東７県の５２チームが熱戦を繰り広げました。 この「エグザイルカップ」は、ダンス＆ボーカルグループ・エグザイルなどが所属するタレント事務所「ＬＤＨジャパン」が社会貢献活動の一環として２０１０年から開催するフットサル大会です。１２日は、スペシャルアンバサダーを務める元日本代表のラモス瑠偉さんや、ＥＸＩＬＥの橘ケ