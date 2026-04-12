ステーキや唐揚げなど多彩な肉料理を味わえるイベントが高崎市で行われ、多くの家族連れで賑わいました。 お肉の祭典は、地元群馬の肉の魅力を再発見してもらい、家庭での肉の消費量の底上げを図ろうと毎年開かれています。開催１０周年を迎えたことしは、高崎や渋川の飲食店など初出店を含む３７店舗が集結。唐揚げやステーキなど自慢の肉料理を販売しました。 初出店となった高崎市の「九十九」は、新鮮な上州鶏