警察や消防などの業務に尽力した人を称える「危険業務従事者叙勲」の受章者が発表され、県内では４９人が選ばれました。 政府は、第４６回危険業務従事者叙勲の受章者を発表しました。県内の受章者は、瑞宝双光章に２３人、瑞宝単光章に２６人のあわせて４９人です。 職種別では、警察官が３０人、消防職員が１１人、自衛官が５人、法務事務官が３人となっています。 本籍地が群馬県で県外在住の受章者は９人でした。 なお