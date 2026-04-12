りそなグループB1長崎ヴェルカは12日、アウェーでレバンガ北海道に勝利し、初のチャンピオンシップ出場を決めました。 11日のGAME1は試合終了間際に逆転を許したヴェルカ。 12日のGAME2は序盤から攻撃のリズムをつかみ12点をリードして試合を折り返します。 後半は相手の猛攻で同点に追いつかれますが、試合終了まで残り2秒の場面でフリースローを獲得。これをブラントリーが決め90対89