4月下旬からアメリカで開かれるNPT（核拡散防止条約）再検討会議に、県内から4人が派遣されることが発表されました。 アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれるNPT（核拡散防止条約）の再検討会議。 原水爆禁止日本国民会議の一団として、県内からは被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会議長の川副忠子さんら4人が派遣されます。 （川副忠子さん） 「核の被害がどれほど恐ろしいものであるか