テレビ東京系「すっかりにちようチャップリン」が１１日に放送され、ウッチャンナンチャン・内村光良がＭＣを務めた。この日は「ＷＢＣ（ワクワクベースボールチャップリン）」。野球好き芸人たちが野球ネタを披露する。内村は「もちろん（今年のＷＢＣも）見まして。３年前のＷＢＣで息子が野球にハマって、それからずっと野球少年。だから今回めっちゃ見てました」と芸人たちの野球ネタに期待を寄せた。コンビ名は、バ