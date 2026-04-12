◇明治安田J1百年構想リーグ第10節川崎F0―2鹿島（2026年4月12日U等々力）東地区4位の川崎フロンターレはホームで首位の鹿島アントラーズ0―2で敗れた。ペースをつかんだ前半はシュート数で9―3と上回り、優位に試合を進めたが、ゴールを奪えないままハーフタイムに突入。後半に入ってCKから速攻を浴びた場面でMF伊藤が相手MF三竿を倒してPKを献上。これを相手MF鈴木に決められて後半8分に先制を許すと、同19分にも鈴木の