１０日に公開された劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の舞台あいさつが１１日、都内で行われ声優を務めた横浜流星、畑芽育らがコナン役の高山みなみとともに登壇した。公開１日目で観客動員数７３・９万人、興業収入１１・３億円を突破。過去最高のスタートを切った前作のの待比１０７％と記録的大ヒットスタートとなった。ドレス全体がお花畑のような春らしいノースリーブのドレスで登場した畑にネット上は「かわい