12日、ロシア極東コムソモリスクナアムーレで、デモ行進する中国人労働者ら（テレグラムチャンネル「カサトキン・ピーシェト」から・共同）【モスクワ共同】ロシア極東ハバロフスク地方のコムソモリスクナアムーレで12日、中国エネルギー企業のロシア現地法人の中国人労働者100人以上が賃金未払いに抗議し、デモ行進した。地元メディアが報じた。デモは当局の許可を得ておらず、通常なら拘束などで参加者を取り締まるロシア治安