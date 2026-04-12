元HKT48の矢吹奈子（24）が、11日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。出身地について語った。12歳、小学6年生で「HKT48」に加入。MCの松岡昌宏から生まれを聞かれると「東京です」と答えた。博多大吉が「えっ！HKTってマジで九州の人じゃないの？」と驚いた。すると矢吹は「じゃなくても入れるんですよ。その後も北海道の子とか入ってきましたし」と説明した。「なんで？」