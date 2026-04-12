開幕から快進撃を続けるドジャースに不穏な空気が垂れ込めている。絶対的な守護神として今季から加入したエドウィン・ディアス投手（３２）が、戦線離脱する可能性が米メディアに報じられた。チームは１１日（日本時間１２日）、本拠地ロサンゼルスでのレンジャーズ戦に６―３で逆転勝利。３点をリードし、セーブシチュエーションだった９回のマウンドにはトライネンが上がり、二死一、二塁の場面からベシアが登板し、無失点で