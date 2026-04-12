山陽オートの開場６１周年記念ＧＩ「第７回令和グランドチャンピオンカップ」は１２日、１２Ｒで優勝戦が行われ、長田稚也（２５＝飯塚）が大会初制覇。ＧＩは４回目、通算２０回目の優勝を飾った。「エンジンは朝から良くて落ち着いて過ごせた」と完調で臨んだ優勝戦。１周回で松尾彩、鈴木宏和に続く３番手と好展開をつくる。道中は仕掛けるタイミングを冷静に探った。「一瞬（鈴木）圭一郎さんのフロントが見えたし、あからさ