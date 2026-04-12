青森競輪ナイターＦ１「スポーツ報知杯チャリロト杯」が１２日、開幕した。Ａ級予選４Ｒで地元の新鋭・小田恭介（２５＝青森）が気迫あふれる走りを披露した。相手には強敵・中武三四郎がいたが「中武さんは突っ張ってもやめずに踏んでくると思っていた。それなら自力（型）どっちもつぶれる気持ちで」と真っ向勝負。すると気持ちで勝ったか、中武はいったん立て直すことに。しっかり見極め「ホームで落ち着いてペースをつか