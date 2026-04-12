広島は１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に６―５で敗れ、３連敗。今季初勝利を目指した開幕投手・床田寛樹投手（３１）は、７回途中、勝利投手の可能性を残して降板したが、救援投手が打ち込まれ、今季３度目の登板でも勝ち星を手にすることはできなかった。この日は４回までに、味方打線から先に４点の援護をもらう展開。そのなかには自ら得意の打撃で４点目の適時打を放つなど、投球にも?乗れる?要素を得て、中盤を迎えていたが、