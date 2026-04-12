◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）レギュラーシーズン第２１節が行われ、最下位１０位のＶＣ長野は、首位のサントリーに２戦連続のストレート負けを喫した。ホーム最終戦は、ほぼ満員の３９６８人の観客が後押ししたが、強敵を打ち破ることはできなかった。途中出場のセッター・赤星伸城は「サントリーさんのブロック力にやられた」と悔やんだ。赤星が第１セット（Ｓ）途