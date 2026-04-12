アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。約10日間の歴史的なミッションを終えた4名のクルーはアメリカの現地時間2026年4月11日に、テキサス州ヒューストンにあるNASA（アメリカ航空宇宙局）ジョンソン宇宙センターへと無事に帰還しました。半世紀ぶりの月周辺飛行を終え前日に太平洋へ着水した宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」からヘリ