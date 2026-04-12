テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期振り返り劇場上映会が12日、都内で行われ、声優の悠木碧（猫猫役）、大塚剛央（壬氏役）、瀬戸麻沙美（子翠／楼蘭役）が登壇。第2期終盤の、猫猫の呼びかけに子翠が「なあに？」と返す名シーンの秘話を明かした。【画像】猫猫がシリアスな表情！壮大な展開を期待させる第3期・劇場版ビジュアル国内でイベント登壇は初となる瀬戸に、悠木が「ハリウッドセレブみたい」とにんまり。瀬戸も