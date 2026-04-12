米歌手マドンナ（67）が、自身の新アルバムへの参加を歌手ブリトニー・スピア−ズ（44）に打診し、音楽界への復帰の道を開くための救いの手を差し伸べようとしていたことが分かった。米オンラインメディアRaderOnlineによると、共同で楽曲制作やスタジオセッションを行うことを熱望して昨年12月と今年1月にして連絡を取っていたもののスピアーズはこの打診を断ったという。23年前にヒット曲「MeAgainsttheMusic」でコラボレ