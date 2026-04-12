[故障者情報]サガン鳥栖は10日、DF上原牧人、FW塩浜遼、FWジョーの負傷について報告した。上原は3月23日のトレーニング中に負傷。左ハムストリング損傷により、全治8週と診断された。3月26日のトレーニング中に負傷した塩浜は、左ヒラメ筋肉離れと診断。全治6週となっている。ジョーは今月3日のトレーニング中に負傷。左ハムストリング肉離れで全治8週と診断された。