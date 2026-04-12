[4.12 J1百年構想EAST第10節 川崎F 0-2 鹿島 U等々力]J1百年構想リーグEASTは12日に第10節を行った。川崎フロンターレと鹿島アントラーズの対戦は、鹿島が2-0で勝利。前半の劣勢をしのぐと、後半にMF鈴木優磨が1ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、リーグ後半戦白星スタートを切った。前半戦を4位で折り返した川崎Fは、首位との一戦で上位浮上を狙う。スタメンは前節から変更なし。負傷で離脱していた高卒ルーキーのMF長璃