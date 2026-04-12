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【J1百年構想リーグ EAST第10節】(U等々力)川崎F 0-2(前半0-0)鹿島<得点者>[鹿]鈴木優磨(53分)、レオ・セアラ(64分)<警告>[川]三浦颯太(63分)[鹿]松村優太(68分)、林晴己(90分+5)主審:須谷雄三└首位・鹿島が後半戦白星スタート! 前半劣勢も鈴木優磨1G1Aで勝ち切る…川崎Fは決定機連発も不発