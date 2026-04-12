「大阪維新の会」内で急浮上していた、大阪府議会の“議員定数50削減案”。維新府議団は、団としての結論をまだ出さず、議論を継続する方針です。 大阪府議会の議員定数は、2015年に109から88に、2023年にはさらに79に削減されてきましたが、「大阪維新の会」府議団のプロジェクトチームは、副首都構想にからむ形で、さらなる定数削減案を議論しています。 プロジェクトチームは、イギリス・大ロンドン市議会の制度