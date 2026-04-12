山陽オートレース場のG1「令和グランドチャンピオンカップ」は12日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が行われ、長田稚也（25＝飯塚）が本大会初V。G1・4度目の優勝を飾り、賞金総額350万円を獲得した。2着は松尾彩、3着は鈴木圭一郎が入った。優勝戦は良走路。長田が8周回を存分に使って圧巻の走りを披露した。試走タイムのトップは26をマークした8枠鈴木圭。7枠長田が29で続いた。注目のスタート。2枠松尾がトップスタート