異例の長時間生放送特番のフィナーレを飾るにふさわしい、豪華絢爛なドレス。大型企画のMCを務める元日向坂46・齊藤京子の衣装に注目が集まった。【映像】齊藤京子がMCを務める『最強バズりソング歌謡祭』の模様（生放送中）ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送されている『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』では、元日向坂46