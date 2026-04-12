引退競走馬支援のチャリティーオークション「サンクスホースデイズ」が１２日、中山競馬場で行われ、田辺裕信騎手（美浦・フリー）、長浜鴻緒騎手（美浦・フリー）、ヴィクトワールピサやウオッカなどを管理した角居勝彦元調教師らが登場した。田辺のサイン入りブランケット、柴田善臣騎手が樽（たる）ごとセリで購入して瓶詰めしたワインとナカヤマフェスタのサイン入りパーカー、横山武史騎手からはエフフォーリアのサイン入