オルバン政権が16年続くハンガリーで12日、総選挙が実施されます。結成2年の新興政党による政権交代が現実味を帯びています。【映像】マジャル党首「ハンガリーが勝利する。疑いようがない」神志那諒リポ「マジャル氏が登場し、大きな歓声が上がっています。これまで与党が強かった地方都市に乗り込み、最終日の演説に臨みます」野党「ティサ」・マジャル党首「明日4月12日の総選挙でティサが、それと共にハンガリーが勝利する。