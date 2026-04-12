星野リゾートが運営するリゾートホテル【リゾナーレ熱海】の夕食は、2026年2月にリニューアルした「スタジオビュッフェ もぐもく」と、「和食ダイニング 花火」での会席料理から選べます。ここでは金目鯛やサザエなどの魚介を楽しめる会席料理を紹介します。｜花火の中！でいただく会席料理熱海海上花火大会をモチーフにしたダイニングで、サザエや金目鯛など静岡の魚介を中心に旬の味覚を満喫できる会席料理を味わいま