春の定番アウターとして活躍するジージャン。気軽に羽織れる便利な一枚ですが、着こなし次第で印象が大きく変わるアイテムでもあります。きちんと選んでいるつもりでも、どこか古く見えてしまう。その違和感の正体は、“ほんの少しのズレ”にあったりするのです。▲サイズ感・素材・合わせ方のわずかなズレが重なると全体が詰まって見えるサイズ感のズレで重心が上がる体にフィットするコンパクトなジージャンは、以前は定番でした