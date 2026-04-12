「それ誰と行ったの？」「最近よく話してる人いる？」など、男性から詮索というほどではないけれど、なぜか気にされる。この“軽い引っかかり”のような反応は、本命に対してだけ出やすいサインです。嫉妬というより、“気になる気持ち”がにじみ出ています。他の存在に“自然と反応する”本命相手には、周囲の人間関係にも敏感になります。特に異性の存在が話題に出たとき、「どんな人？」「どこで知り合ったの？」とさりげなく聞